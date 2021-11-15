В Германии призвали Россию повлиять на ополченцев в Донбассе

Германия обеспокоена в связи с предполагаемой активностью российских войск у границ Украины и призывает избежать эскалации. С таким утверждением выступил в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Кристоф Бургер.

"Мы с тревогой наблюдаем за действиями России, активно обсуждаем это с европейскими, трансатлантическими партнерами и едины во мнении, что следует избежать военной эскалации", - сказал он.

"Мы обмениваемся мнениями и с Украиной", - добавил Бургер, напомнив о намеченной на 15 ноября встрече и.о. главы МИД ФРГ Хайко Мааса с французским и украинским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

"Мы говорим также и с Россией. Важно не обострять и без того напряженную ситуацию и со стороны России проявлять сдержанность в том, что касается активности и передвижения ее войск. Мы призываем Россию обеспечить прозрачность и доверие в рамках ОБСЕ, как это, например, предусмотрено Венским документом", - продолжал он.

"Кроме того, мы призываем Россию, как и согласовано, вернуться за стол переговоров и воспользоваться своим влиянием на сепаратистов", - утверждал Бургер.

Европейский союз обладает «тревожной информацией» относительно наращивания Россией своего военного присутствия на границе с Украиной и в Крыму. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

По его словам, после апрельского совещания глав МИД ЕС в Брюсселе начали изучать способы повысить способность Украины оказать сопротивление в случае дальнейшей эскалации в отношениях с Россией. Стано отметил, что Евросоюз продолжает тесную координацию с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками по «российскому досье».

Он подтвердил получение от США неких «данных» по итогам недавнего визита американских высокопоставленных чиновников в Москву и Киев, добавив, что ЕС также получил определенные сведения от Великобритании. Кроме того, по его словам, данный вопрос обсуждался на прошедшей накануне встрече президента США Джо Байдена и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

eeas.europa.eu

«Исходя из дальнейшего развития событий мы готовы, при необходимости, рассмотреть дальнейшие шаги совместно с нашими партнерами», — добавил Стано.

Американское издание Politico сообщило о том, что Россия якобы перебросила танки к границам Украины. В качестве доказательства портал привел спутниковые фотоснимки, сделанные в районе города Ельня Смоленской области.

По данным американского СМИ, подразделения, включая «элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в Смоленскую область из мест постоянной дислокации в других районах России. Тем не менее данный регион не граничит с Украиной, а имеет границы только с Белоруссией.

Politico также ссылается на анализ британского издательства по военной тематике Jane's, согласно которому размещение техники 1-й гвардейской танковой армии у Ельни «явно отличается от стандартных тренировочных маршрутов».

30 октября газета The Washington Post заявила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021».

Противоречивые мнения

1 ноября Министерство обороны Украины опровергло информацию о наращивании российских войск рядом с украинской границей. В Минобороны отметили, что не зафиксировали фактов наращивания военного присутствия России в виде подразделений, вооружения и военной техники возле украинской границы.

При этом ранее появившуюся в СМИ информацию о переброске российских войск в ведомстве назвали «элементом специальных информационно-психологических действий». Там также подчеркнули, что проходящие неподалеку от границ Украины маневры военной техники Вооруженных сил России являются плановыми мероприятиями в рамках ее перемещения после завершения учений.

В то же время Пентагон заявил, что США следят за ситуацией на границе Украины и России в связи с сообщениями о «необычной активности» Москвы. По словам пресс-секретаря американского министерства обороны Джона Кирби, Вашингтон продолжает консультироваться со своими партнерами и союзниками по поводу военной активности Москвы. Кирби подчеркнул, что не может говорить о намерениях России. При этом он отметил, что США продолжают наблюдать за ситуацией в регионе и любые шаги по эскалации или агрессивные действия могут вызвать их беспокойство.

Не в первый раз

На Украине и в западных странах и прежде обвиняли Россию в увеличении военного присутствия на границе с Украиной. В марте этого года произошло очередное обострение ситуации в Донбассе. Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Тогда Украина заявила, что Москва значительно наращивает свое военное присутствие в регионе. Москва ответила, что проводит учения и перемещает войска в пределах своей территории «там, где считает нужным».

Уже в конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации от украинских границ, что привело к разрядке ситуации. В офисе президента Украины назвали этот факт личной заслугой Владимира Зеленского и указали на «беспрецедентную работу» Киева в этом направлении.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил возможность вторжения России в ближайшее время. Он рассказал в эфире «Радио НВ», что беспокоиться на этот счет не нужно, его цитирует РИА Новости.

Климкин заявил, что Россия весной подтянула к границам Украины «колоссальное количество вооружения».

«Я считаю, что не нужно паниковать и беспокоиться в ближайшие дни. Ну 100 процентов. Но, тем не менее, Путин поднимает ставки. И то, что он сейчас делает, это в первую очередь использование энергетического оружия, и это классическое оружие массового уничтожения. Такой вирус, если хотите. То есть, он на всех фронтах повышает ставки, и вокруг нас будет также повышать», — сказал он.

Ранее Климкин призвал Киев готовиться к эскалации конфликта в Донбассе. По его словам, в настоящее время у украинских властей есть всего два принципиальных способа обеспечить безопасность страны: построить минимально необходимый асимметричный потенциал и заручиться поддержкой партнеров.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский опроверг заявления о якобы планируемом Москвой военном вторжении на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Полянский заявил, что Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины.

«Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще, и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета», — заверил дипломат.

Он отметил, что большое количество угроз исходит от Украины. Кроме того, добавил Полянский, не стоит забывать и о военных кораблях США, действующих провокационно в водах Черного моря.

«Так что каждый день очень тяжело избегать прямого столкновения в Черном море», — подчеркнул дипломат.

Полянский также подчеркнул, что Россия имеет право концентрировать войска где угодно на своей территории.

Сообщения о российских танках у границы с Украиной, которые появились в американском издании Politico, рассчитаны на советников украинского президента Владимира Зеленского. Такой комментарий дал глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, советники президента Украины «позволят пребывать им в выдуманной реальности, где Киев противостоит "российской агрессии"». Кроме того, Слуцкий добавил, что Запад в настоящее время продолжает нагнетать антироссийскую истерию, «не гнушаясь фейками и откровенным географическим бредом».

Вместе с тем парламентарий отметил, что издание решило передвинуть российско-украинскую границу к Смоленской области, тем самым сделав «очередную пугалку про злодейку-Россию».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью американского журнала Politico о том, что Россия якобы отправила своих военных к украинской границе, в качестве «доказательства» были приведены спутниковые снимки.

«Смотрите, наверное, качество этих публикаций не стоит комментировать и не стоит обращать на это внимание. Речь идет о границе с Украиной, на снимках граница с Белоруссией. Это первое. Второе, передвижение нашей военной техники или армейских подразделений — это исключительно наше дело. Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет никакой опасности. Но Россия всегда принимала и принимает меры по обеспечению собственной безопасности», — подчеркнул представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин не видел заявлений о том, что Москва якобы готовится к вторжению на Украину, но считает их алармистскими. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

"В последние часы и сутки мы видим такие многочисленные статьи западных СМИ, в которых они чуть ли не анонсируют некое военное вторжение России на Украину, и якобы даже США предупреждают своих партнеров в Евросоюзе о том, что Россия готовит такое вторжение", - заметил журналист Павел Зарубин, добавив, что при этом НАТО проводит учения в Черном море.

"Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали. Действительно, сейчас США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Черного моря", - сказал Владимир Путин.

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что действия российских военных рядом с украинской границей не говорят о намерении вторгнуться в страну. Об этом он сообщил на лекции в университета Дьюка, передает РИА «Новости».

Wikipedia

«Это не что-то открыто агрессивное. Не то, что показывает, что они собираются вторгнуться в ближайшие дни», — пояснил он.