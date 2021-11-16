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Лавров назвал лживыми заявления о прибытии мигрантов на границу Польши через Москву

RT на русскомиещё 2
29 минут назад

Глава МИД России Сергей Лавров назвал лживыми заявления литовского государственного лидера Гитанаса Науседы о прибытии мигрантов к белорусско-польской границе через Москву.

Лавров назвал лживыми заявления о прибытии мигрантов на границу Польши через Москву
Фото: RT на русскомRT на русском

«Я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу — «за всем стоит Москва, везде видна рука Москвы», — сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой ведёт RT.

Лавров обратил внимание на то, что эти заявления не подкреплены приведением ни одного факта.

Ранее президент России Владимир Путин назвал обвинения в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши, идущие в адрес Москвы, желанием перевести проблемы с больной головы на здоровую.

По его словам, российская сторона никоим образом не причастна к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

В программе «Москва. Кремль. Путин» президент подтвердил готовность Москвы содействовать в разрешении миграционного кризиса.

В мире,Мигранты,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,
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