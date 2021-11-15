Президент Литвы: мигранты приезжают в Белоруссию через Москву

Мигранты приезжают в Белоруссию через Москву, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает РИА «Новости», в ходе пресс-конференции Науседа обвинил Россию в причастности к миграционному кризису, возникшему на границе Белоруссии с европейскими государствами.

«Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых... мигранты приезжают через Москву», - заявил он.

По его словам, из Москвы иракские беженцы направляются в Минск, откуда надеются попасть в страны Евросоюза.

Напомним, что миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября, после того как к границе приблизились несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели пройти через Польшу, чтобы достичь Германии, однако пограничники не пропустили их. После этого люди разбили лагерь, а Варшава стянула к участку солдат и военную технику.