Что происходит на границе Белоруссии и Польши

Часть группы беженцев, находившейся во временном лагере, подошла к КПП на польско-белорусской границе. Как передает агентство Sputnik Беларусь, их товарищи также двигаются в сторону погранперехода. Колонна растянулась на километр.

Как отмечается, с польской стороны выстроились силовики с водометами. Был поднят вертолет, чтобы следить за ситуацией с воздуха.

Тем временем первые мигранты расположились прямо перед колючей проволокой в ожидании остальных, у погранперехода почти не осталось свободного места.

Беженцы не скрывают, что их цель - попасть в Германию. За последние дни они предприняли несколько попыток прорваться на территорию Польши, но с той стороны их не пропускают, выталкивают обратно на территорию Беларуси. При этом силовики используют слезоточивый газ и водометы. Но даже после такой встречи мигранты продолжают верить, что окажутся в Германии.

К контрольно-пропускному пункту (КПП) на границе Польши подошли почти 2000 беженцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

Собеседник агентства рассказал, что практически все мигранты, находившиеся ранее в приграничном стихийном лагере, расположились прямо возле заграждений на погранпереходе между Белоруссией и Польшей и пока не предпринимают попыток прорыва.

По его словам, обстановка остается спокойной, агрессивных действий со стороны беженцев замечено не было.

Группа мигрантов из стихийного лагеря дошла до КПП на границе Белоруссии и Польши. Часть беженцев прорвалась через пункт пропуска, сломав заграждения. В связи с этим возле КПП началась давка. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Отмечается, что большое число беженцев направилось в сторону погранперехода «Брузги». Колонна мигрантов растянулась на километр. Их сопровождают белорусские силовики.

Позднее беженцы начали прорыв через КПП. Мигранты расчищают площадку на погранпереходе «Брузги» от колючей проволоки. С польской стороны границы за колючей проволокой находятся силовики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС , начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

В лагере мигрантов, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, пытаясь попасть в Евросоюз, произошла драка из-за дров. Два человека не поделили топливо, которое подвёз КамАЗ. Видео опубликовал Telegram-канал издания Sputnik. Накануне в лагерь из Минска прибыли 200 новых нелегалов.

На кадрах видно, как подъехавший грузовик со спиленными стволами деревьев вызвал ажиотаж среди беженцев, КамАЗ окружила толпа людей. Двое мужчин не поделили два ствола, после чего между ними произошла стычка. Участников драки вскоре разняли. Спрос на топливо в лагере высокий, несмотря на то что партия, подвезённая накануне, была не первой, это видно на кадрах.

Также на видео можно заметить цистерны с водой и вооружённых людей в камуфляже и балаклавах.

Со стороны Польши на границе с Белоруссией, где собрались тысячи мигрантов, звучит пропаганда. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. В частности, доносится призыв к Белоруссии отпустить беженцев домой и не причинять им боль. Также над границей летает польский вертолёт.

Белорусы, перестаньте, прошу вас. Не причиняйте боль этим людям. Они вам ничего плохого не сделали. Из-за того, что вы делаете, они могут погибнуть. Разрешите им жить. Разрешите им вернуться домой. Мы понимаем, что вам так было приказано свыше. Но ничто не оправдает того, что страдают женщины и дети. Позвольте им отсюда уйти, соседи, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, польский вертолёт прибыл к погранпереходу «Брузги», разделяющему границу Польши и Белоруссии. Также отмечается, что к границе с польской стороны подтянуты водомёты.

Идущие в направлении пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей беженцы подчеркивают исключительно мирные намерения, белорусские пограничники обеспечивают безопасность движения их колонны. Об этом сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев. Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации. Во главе колонны - женщины с маленькими детьми", - отметил представитель погранведомства.

По информации Бычковского, в минувшие выходные дни на белорусско-польскую границу продолжали прибывать беженцы. По данным на утро понедельника, "разрешения кризисной ситуации ожидают около 2 100 иностранных граждан", - информировал представитель белорусского погранкомитета. По его словам, утром в понедельник беженцы, надеясь "на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки".

"Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска "Брузги", - уточнил Бычковский.

Большая часть мигрантов уже подошла к этому погранпереходу и выстроилась перед польскими заграждениями.

Сотрудники белорусских служб готовили молодых людей из числа беженцев к тому, чтобы сломать забор и перейти границу с Польшей, заявил в эфире «Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)» один из мигрантов.

По словам мигранта, белорусские власти прошлой ночью якобы убеждали молодых людей в лагере «спилить забор и идти дальше».

Анонимный собеседник также рассказал, что активную фазу перехода границы назначили на 11 часов утра 15 ноября.

Большая группа мигрантов собирается с белорусской стороны у погранперехода в районе польского города Кузница, вероятно, готовясь пересечь границу силой. Об этом сообщило в понедельник в Twitter МВД Польши.

"Нелегальные мигранты собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке местных служб они, вероятно, готовятся к пересечению границы силой. Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы", - информировало ведомство.

О большой концентрации мигрантов вблизи КПП в Кузнице информирует в Twitter также Минобороны Польши, сопровождая сообщения видеозаписями с места событий.

Польские пограничники все время слышат выстрелы на белорусской стороне границы. Об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская.

"Мы постоянно слышим выстрелы на отдалении", - сказала она и подчеркнула, что звуки стрельбы или перезаряжаемого оружия - постоянное явление. "Мы слышим это постоянно", - вновь добавила она.

Двое корреспондентов телеканала RT France задержаны в Польше на польско-белорусской границе за работу в зоне ЧП без разрешения. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа.

"Сегодня утром в районе города Уснаж-Гурны полицейскими были задержаны двое мужчин. Они заявили, что они журналисты телеканала RT France", - сказал он.

Оба задержанных - граждане Франции.

"Они находились в зоне, охваченной режимом чрезвычайного положения, без разрешения. У них было оборудование. Как сообщили сами задержанные, они снимали в этом месте репортаж", - указал Крупа.



"Корреспонденты задержаны, находятся в отделении полиции. Дело будет передано в суд в срочном порядке", - добавил он.

Дело будет рассмотрено Районным судом в городе Сокулка. Задержанным грозит арест или штраф, размер которого определит суд.

Информацию о задержании съемочной группы подтвердила главный редактор RT France Ксения Федорова.

Россия готова выступить в качестве посредника в переговорах по миграционному кризису на границе Беларуси и Польши, и уже это делает. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, как Москва готова помочь разрешить кризис с мигрантами, о чем говорил в интервью "России 1" Владимир Путин, Песков пояснил: "Исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти имеет место".