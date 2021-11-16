В застрявших на границе Белоруссии беженцах увидели угрозу вспышки COVID

Стихийному лагерю беженцев возле КПП «БРУЗГИ» у белорусско-польской границы может грозить вспышка коронавируса. По словам пограничников, мигранты с Ближнего Востока, застрявшие на границе из-за отказа с польской стороны признать их беженцами, регулярно обращаются с жалобами на симптомы COVID.

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«Они жалуются на кашель и чихание, среди заболевших много женщин и детей. Помощь всем оказывают врачи, которые находятся на месте», — сообщают РИА «Новости».

8 ноября крупная группа ближневосточных мигрантов, в большинстве курдов, отправилась к границе Белоруссии и Польши. Разбили стихийный лагерь мигранты из-за отказа в приеме с польской стороны. Лагерь посетил представитель верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо. Правозащитник заявил, что в стихийном поселении беженцев катастрофическая ситуация.