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Беженцы на границе Польши и Беларуси жалуются на симптомы COVID

Ura.Ruиещё 1
1 час назад

Стихийному лагерю беженцев возле КПП «БРУЗГИ» у белорусско-польской границы может грозить вспышка коронавируса. По словам пограничников, мигранты с Ближнего Востока, застрявшие на границе из-за отказа с польской стороны признать их беженцами, регулярно обращаются с жалобами на симптомы COVID.

В застрявших на границе Белоруссии беженцах увидели угрозу вспышки COVID
Фото: ReutersReuters

«Они жалуются на кашель и чихание, среди заболевших много женщин и детей. Помощь всем оказывают врачи, которые находятся на месте», — сообщают РИА «Новости».

8 ноября крупная группа ближневосточных мигрантов, в большинстве курдов, отправилась к границе Белоруссии и Польши. Разбили стихийный лагерь мигранты из-за отказа в приеме с польской стороны. Лагерь посетил представитель верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо. Правозащитник заявил, что в стихийном поселении беженцев катастрофическая ситуация.

В Польше оценили «план Путина» по пограничному кризису

Ранее URA.RU сообщало, что возможность жизни в нейтральной зоне на границе Евросоюза беженки оплачивают интимом. По сообщению мигрантов, на белорусско-польской границе стремящихся в Европу, избивают пограничники, у них крадут деньги проводники, обещающие доставить до желаемой страны, а некоторые женщины вынуждены оплачивать безопасность интимом.

В мире,Мигранты,ООН,ЕС,РИА Новости,
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