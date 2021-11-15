Польша решили одолеть белорусов пропагандой

«Позвольте им отсюда уйти, соседи. Позвольте им вернуться домой. Ещё недавно рука об руку мы охраняли границу, а теперь вы так страшно поступаете по отношению к невинным людям. Неужели после всего этого вы сможете посмотреть в глаза своим жёнам и детям? Одумайтесь, пожалуйста», — обращаются к белорусам власти ЕС.