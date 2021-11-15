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Польша решили одолеть белорусов пропагандой

Елена Прошина
50 минут назад

Польские пограничники включили пропагандистские записи от лица Евросоюза на польско-белорусской границе. Согласно видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале SHOT, обращение направлено к белорусам, которые якобы причиняют боль беженцам.

Польша решили одолеть белорусов пропагандой
Фото: ReutersReuters

«Белорусы, перестаньте, прошу вас. Не причиняйте боль этим людям. Они вам ничего плохого не сделали. Из-за того, что вы делаете, они могут погибнуть. Разрешите им жить. Разрешите им вернуться домой», — сообщается через громкоговорители.

Польская сторона заявляет, что белорусским пограничникам дали указания «свыше», однако ничто не оправдывает страдания женщин и детей.

«Позвольте им отсюда уйти, соседи. Позвольте им вернуться домой. Ещё недавно рука об руку мы охраняли границу, а теперь вы так страшно поступаете по отношению к невинным людям. Неужели после всего этого вы сможете посмотреть в глаза своим жёнам и детям? Одумайтесь, пожалуйста», — обращаются к белорусам власти ЕС.

Напомним, что кризис на польско-белорусской обострился 8 ноября. Тогда к ней приблизились несколько тысяч мигрантов, которые планировали пройти через территорию Польши в Германию. Польские пограничники не дали им пересечь границу, после чего люди разбили лагерь. Варшава же стянула к участку солдат и военную технику.

15 ноября мигранты стянулись к КПП «Брузги». Пограничники растянули на пропускном пункте колючую проволоку и встали стеной. По оценкам белорусского погранкомитета, сейчас там находятся более 2 тысяч человек.

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