Польша решили одолеть белорусов пропагандой

Польские пограничники включили пропагандистские записи от лица Евросоюза на польско-белорусской границе. Согласно видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале SHOT, обращение направлено к белорусам, которые якобы причиняют боль беженцам.
«Белорусы, перестаньте, прошу вас. Не причиняйте боль этим людям. Они вам ничего плохого не сделали. Из-за того, что вы делаете, они могут погибнуть. Разрешите им жить. Разрешите им вернуться домой», — сообщается через громкоговорители.
Польская сторона заявляет, что белорусским пограничникам дали указания «свыше», однако ничто не оправдывает страдания женщин и детей.
«Позвольте им отсюда уйти, соседи. Позвольте им вернуться домой. Ещё недавно рука об руку мы охраняли границу, а теперь вы так страшно поступаете по отношению к невинным людям. Неужели после всего этого вы сможете посмотреть в глаза своим жёнам и детям? Одумайтесь, пожалуйста», — обращаются к белорусам власти ЕС.
Напомним, что кризис на польско-белорусской обострился 8 ноября. Тогда к ней приблизились несколько тысяч мигрантов, которые планировали пройти через территорию Польши в Германию. Польские пограничники не дали им пересечь границу, после чего люди разбили лагерь. Варшава же стянула к участку солдат и военную технику.
15 ноября мигранты стянулись к КПП «Брузги». Пограничники растянули на пропускном пункте колючую проволоку и встали стеной. По оценкам белорусского погранкомитета, сейчас там находятся более 2 тысяч человек.