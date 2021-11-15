Польша перебросила на границу военных

В понедельник, 15 ноября, польские власти начали перебрасывать к контрольно-пропускному пункту на границе с Белоруссией подкрепление. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на корреспондента Игоря Жданова.

Фото: Reuters Reuters

Сам Жданов опубликовал в Telegram фото и видео, на которых запечатлены польские силовики.

Корреспондент рассказал, что находится в центре нового лагеря мигрантов.

«Люди разворачивают одеяла, сидят на одеялах, и они просто не собираются никуда уходить. За мной уже польская военная полиция, стоит один водомет. Польша ясно дает понять, что здесь им не рады», - заявил он.

С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу. В ЕС это считают местью Минска за европейские санкции.

Утром 8 ноября на белорусско-польской границе началось обострение. Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тыс. выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около четырех тысяч мигрантов.