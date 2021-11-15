Две фракции Верховной рады Украины — «Европейская солидарность» и «Батькивщина» — потребовали проведения закрытой встречи с президентом Владимиром Зеленским по вопросам вероятной военной угрозы со стороны России и кризиса в энергетике, передает РИА «Новости».

Так, лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал встречи «в ближайшее время», в ходе которой, в частности, «будут подняты вопросы угроз национальной безопасности, по кризису в энергетике, по кризису с ковидом и кризису с экономикой».

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Инициативу поддержала и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Я не могу понять этого молчания и странного поведения украинской власти и поддержать предложение о том, чтобы немедленно провести закрытую встречу глав фракций с президентом Украины. Это не шутки, когда Украина почти перед угрозой войны, а вы делаете вид, что ничего не происходит», — заявила она.

США предупредили Евросоюз (ЕС) о риске «вторжения» России на Украину, не приведя при этом никаких доказательств. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, американские чиновники выразили опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «военной операции». При этом никаких данных, на основании которых сделаны такие выводы, Евросоюзу не передали.

Источники агентства заявили, что такая оценка Соединенных Штатов основана на «общедоступных доказательствах». Вашингтон планирует передать информацию по этой теме перед тем, как будет принято решение о коллективном ответе.

Ответ России

Близкий к Кремлю собеседник агентства заявил, что Россия не намерена начинать войну с Украиной, однако хочет показать, что в случае необходимости готова применить силу. Другой неназванный источник подтвердил, что наступление России «маловероятно», однако у Москвы якобы есть план реагирования на провокации Киева.

Заявления о якобы планируемом Москвой военном вторжении на Украину также опроверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще, и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета», - заявил Полянский.

При этом Полянский обратил внимание на то, что большое количество угроз исходит от Украины. Кроме того, указал он, не стоит забывать и о военных кораблях США, действующих провокационно в водах Черного моря.

«Так что каждый день очень тяжело избегать прямого столкновения в Черном море», — заметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Россия имеет право концентрировать войска где угодно на своей территории.

Что думают на Украине?

Возможность вторжения России на Украину в ближайшее время ранее оценил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин. По его словам, Россия весной подтянула к границам Украины «колоссальное количество вооружения», однако, полагает он, паниковать и беспокоиться на этот счет не нужно.

Как считает глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко, шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной увеличивают запуск «Северного потока-2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу. Он заявил, что с началом работы газопровода Москва «избавится от сдерживающего фактора», а Украина может стать более уязвимой к «российскому вторжению».

Визит главы ЦРУ в Россию

2 ноября в Москву прилетал глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, чтобы, как сообщалось, провести ряд встреч с представителями российских властей и обсудить вопросы американо-российских отношений.

Уже в первый день поездки Бернс встретился с секретарем Совета безопасности (СБ) России Николаем Патрушевым. В пресс-службе аппарата Совбеза, не приведя других подробностей переговоров, сообщили, что политики обсудили вопросы, связанные с отношениями между Москвой и Вашингтоном.

Позже телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден отправил Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что Вашингтон внимательно следит за увеличением числа войск возле границы с Украиной. Также директор ЦРУ должен был попытаться определить, что мотивирует действия России.

Что происходит на границе с Украиной?

30 октября газета The Washington Post написала о якобы наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021».

После этого пресс-секретарь американского министерства обороны Джон Кирби заявил, что Пентагон следит за ситуацией на границе Украины и России. При этом он отказался объяснить, о каком «необычном» поведении идет речь. В ответ на это посольство РФ в Вашингтоне выразило недоумение, что «пресс-службы Госдепартамента и Пентагона обеспокоены перемещением Вооруженных сил РФ по собственной территории, в пределах российских границ».

Позже издание Politico сообщило, что Россия якобы отправила танки к границам Украины. В качестве доказательства журналисты привели спутниковые фотоснимки, которые были сделаны в районе города Ельня Смоленской области. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности и являются вбросом.

Британия может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России.

Как сообщил источник британской газеты The Mirror, Британия создает подразделения, состоящие из членов спецназа, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте. Они могут быть направлены на Украину в течение 36 часов.

«Подразделению высокой готовности было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военных готовы. Все оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину и высаживаться с воздуха», – рассказал источник.

По его данным, подготовка началась после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству Британии страны о «явной и реальной опасности» президента России Владимира Путина для Украины.

В свою очередь начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что риск возникновения войны между Россией и Западом выше, чем во времена холодной войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию в западных СМИ о том, что Россия может вторгнуться на Украину.

"Подобные заголовки – не что иное, как пустое и безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", – приводит его слова РИА Новости.

Песков напомнил, что это уже не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением российских вооруженных сил на территории РФ. Пресс-секретарь также подчеркнул, что в Кремле неоднократно говорили, что передвижение ВС России на своей территории ни у кого не должно вызывать обеспокоенность.

Президент России Владимир Путин не видел заявлений о том, что Москва якобы готовится к вторжению на Украину, но считает их алармистскими. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

"В последние часы и сутки мы видим такие многочисленные статьи западных СМИ, в которых они чуть ли не анонсируют некое военное вторжение России на Украину, и якобы даже США предупреждают своих партнеров в Евросоюзе о том, что Россия готовит такое вторжение", - заметил журналист Павел Зарубин, добавив, что при этом НАТО проводит учения в Черном море.

"Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали. Действительно, сейчас США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Черного моря", - сказал Владимир Путин.

Евросоюз запросил информацию у России в связи с публикацией Bloomberg о том, что Кремль может рассматривать возможность вторжения на Украину.

Никакой конкретики в статье нет. Там лишь говорится, что оценки возможности атаки основаны на некой информации, которой США еще не поделились с европейцами. Утверждается, что информация подкреплена «общедоступными доказательствами», какими именно — не уточняется. Также говорится, что, по данным близкого к Кремлю источника, Россия не планирует сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать готовность применить силу в случае необходимости.

Публикация появилась во время визита главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в США. И это не случайно, считает украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев:

«Возможно, это скоординированная вещь — акция Белого дома, американских медиа и украинского внешнеполитического истеблишмента. Возможно, это и работа конгресса, причем демократов и республиканцев, тех, кто в едином порыве пытается сорвать сертификацию «Северного потока — 2». Какой повод? Обвинить Россию в том, что она не придерживается обязательств не использовать против Украины разного рода вооруженные угрозы или не отказалась от проявления агрессии, и таким образом заблокировать «Северный поток — 2».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что Россия никому не угрожает. А передвижения российских войск по территории страны ни у кого не должно вызывать обеспокоенности. Он также обратил внимание на действия сил НАТО, которые, как выразился представитель Кремля, «весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости к нашим границам, будь то воздух, вода или суша». Комментирует политолог Георгий Бовт:

«Мы реагируем на действия, которые считаем враждебными. А такие действия действительно имеют место быть. Вовсе не обязательно было присылать и американский военный корабль в Черное море, да и кризис с беженцами в Белоруссии подраздут, мягко говоря, поляками, которые решают свои политические проблемы в ЕС. Да и Украина, в общем, стала применять беспилотники в последнее время, что Москва не может не воспринять как вызов. Ни о каких беспилотниках в «нормандском саммите» в Париже в конце 2019 года не говорилось, там говорилось о прекращении огня, отводе войск. Ничего из этого не выполнено на самом деле».

Вот как вероятность обострения ситуации на российско-украинской границе оценивает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:

«Политическая деятельность замерла, то есть достигнут полный тупик, никаких содержательных разговоров между Москвой и Киевом не ведется, и боюсь, что в нынешней ситуации вестись не может. Соответственно, когда затихает политический процесс, то остаются процессы прочие, и военные демонстрации со всех сторон — это, безусловно, замена того, что могло бы быть. Насколько это чревато большим столкновением? Опять же, я не вижу, чтобы сейчас кто-то был заинтересован в резком переворачивании доски, но все боятся, что кто-то будет заинтересован. Поэтому так и происходит со всех сторон».

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон не располагает данными о возможных намерениях России у границы Украины, но озабочен перемещениями российских войск.

Вместе с тем глава комитета начальников штабов США заявил, что маневры российских войск у границы с Украиной не носят явно агрессивного характера.

В ходе дискуссии о необходимости отправки солдат США на Украину телеведущий Fox News Такер Карлсон задал вопрос конгрессмену Майку Тернеру о том, почему Вашингтон должен помогать Киеву, а не Москве. Видеозапись доступна на сайте телеканала.

Во время диалога Карлсон поинтересовался, почему простые американцы должны поддерживать отправку военнослужащих на Украину.

Wikipedia

«Почему мы должны занимать сторону Украины, а не России? Это вполне честный вопрос, если вы рассуждаете с позиций Америки. Кто обладает запасами энергоносителей? Кто играет важную роль в международных делах? Кто является потенциальным противовесом Китаю, кто и есть настоящая угроза? Почему мы должны занимать сторону Украины? Почему мы не занимаем сторону России? Я совершенно сбит с толку!» — воскликнул ведущий.