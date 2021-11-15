На польско-белорусской границе началась стрельба

На белорусско-польской границе, где несколько тысяч беженцев из стран Востока и Африки пытаются проникнуть на территорию ЕС, произошла стрельба. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Telegram-каналы.

На опубликованных видео можно услышать звук выстрелов.

Ранее в этот день беженцы стали направляться к польскому контрольно-пропускному пункту на белорусско-польской границе и прорвали часть заграждений, установленных Польшей. В то же время мигранты из стран Ближнего Востока стали уходить из стихийного лагеря у границы также. Сообщалось, что большая колонна беженцев в сопровождении белорусских силовиков вышла в сторону погранперехода «Брузги».

«Толпа беженцев прорвала ограждения и хлынула в сторону Польши», — заявил ведущий телеканала «Беларусь-1».

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликтов на своей госгранице. Однако он считает, что конфликт выгоден Польше.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. В тот день многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, разбила стихийный лагерь на границе в лесной полосе.