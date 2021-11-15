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По Нью-Йорку прошлась армия клонов Канье Уэста

Lenta.ru
1 час назад

По Нью-Йорку прошлась армия клонов американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает TMZ.

Двойники прогулялись в районе Юнион-сквер в преддверии выхода делюкс-версии альбома Donda. Видео с ними появилось в Twitter-аккаунте Photos Of Ye. В ролике можно увидеть, что клоны были одеты в черную куртку Yeezy Gap Round Jacket, в которой сам музыкант недавно появлялся на публике. Кроме того, на них были бежевые маски и черные кепки. В последние несколько лет сам Уэст регулярно носит маски и балаклавы, скрывающие лицо.

Рэпер никак не прокомментировал этот рекламный ход. Делюкс-версия его альбома уже появилась на стриминговых сервисах: в нее были добавлены новые треки Up From the Ashes, Remote Control Pt. 2, Never Abandon Your Family, Keep My Spirit Alive Pt. 2 и Life of the Party.

29 августа компания Universal Music издала десятый студийный альбом Канье Уэста Donda. Хип-хоп-артист обвинил лейбл в том, что они выпустили пластинку без его ведома и согласия. Ранее на стриминг-платформе Apple Music в качестве даты релиза Donda значилось 3 сентября. Впервые музыкант анонсировал свой новый студийный альбом летом 2020 года.

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