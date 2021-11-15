По Нью-Йорку прошлась армия клонов Канье Уэста

Двойники прогулялись в районе Юнион-сквер в преддверии выхода делюкс-версии альбома Donda. Видео с ними появилось в Twitter-аккаунте Photos Of Ye. В ролике можно увидеть, что клоны были одеты в черную куртку Yeezy Gap Round Jacket, в которой сам музыкант недавно появлялся на публике. Кроме того, на них были бежевые маски и черные кепки. В последние несколько лет сам Уэст регулярно носит маски и балаклавы, скрывающие лицо.