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В МИД ФРГ призвали Путина «повлиять» на Лукашенко

RT на русском
1 час назад

Врио главы МИД ФРГ Хайко Маас призвал президента России Владимира Путина повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко для разрешения миграционного кризиса.

В МИД ФРГ призвали Путина «повлиять» на Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если Путин может помочь, а он явно тот, которому проще всего использовать своё влияние на Лукашенко, чтобы прекратить эту бесчеловечную транспортировку людей, то тогда он должен сделать это», — приводит РИА Новости слова немецкого дипломата.

Ранее, комментируя миграционный кризис на польско-белорусской границе, Маас заявил, что только ругать Лукашенко со стороны ЕС недостаточно. Он также обсудил с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом санкции в отношении Минска в связи с ситуацией с мигрантами на границе.

Президент России Владимир Путин в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.

В мире,Александр Лукашенко,Ангела Меркель,Владимир Путин,МИД,ЕС,РИА Новости,
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