В Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма COVID-19

В Норвегии обнаружили новый вариант штамма коронавируса "дельта", сообщает NRK со ссылкой на национальный институт здравоохранения.

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Новый вариант впервые выделили еще в июле, после чего его фиксировали в разных частях страны. Теперь он получил собственную маркировку AY. 63, а также пометку, которая говорит о том, что впервые этот вариант был обнаружен в Норвегии.

В Норвежском институте общественного здравоохранения сказали, что пока нет данных, говорящих об увеличении "конкурентоспособности" нового варианта. Как нет и научных доказательств того, что вакцины будут менее эффективны. Глава института Каролин Брагстад считает, что дополнительного беспокойства AY. 63 вызывать не должен - специалисты не считают его более опасным, чем другие варианты.