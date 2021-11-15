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Эрдоган назвал себя самым опытным среди мировых лидеров

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган на встрече с молодёжью в турецкой провинции Чанаккале заявил, что он является самым опытным среди мировых лидеров.

Эрдоган назвал себя самым опытным среди мировых лидеров
Фото: APAP

Трансляция выступления Эрдогана велась в его Twitter.

«Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я — самый опытный. Говорю это для того, не чтобы хвалиться, а чтобы определить своё место среди других лидеров. Потому что для моего народа важно знать, кто есть кто», — цитирует его РИА Новости.

В октябре 2020 года агентство Anadolu сообщало, что президент Турции рекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону «проверить свою психику».

В мире,Эммануэль Макрон,Реджеп Эрдоган,РИА Новости,
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