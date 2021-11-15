Эрдоган назвал себя самым опытным среди мировых лидеров

«Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я — самый опытный. Говорю это для того, не чтобы хвалиться, а чтобы определить своё место среди других лидеров. Потому что для моего народа важно знать, кто есть кто», — цитирует его РИА Новости.