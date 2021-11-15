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Сербия станет первой страной в Европе, применяющей "Спутник Лайт"

ТАСС
1 час назад

Сербия проводит процедуру регистрации вакцины "Спутник Лайт" и вскоре станет первой страной в Европе, применяющей эту вакцину. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министра, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии, Ненада Поповича по итогам его встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в Дубае.

В европейской стране начнут применять "Спутник Лайт"
Фото: ТАССТАСС

"Попович и Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процедуру регистрации вакцины "Спутник Лайт" в Республике Сербия, в результате чего Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет эту высокоэффективную бустер-вакцину", - говорится в заявлении пресс-службы.

Министры также обсудили ряд двусторонних проектов в области инфраструктуры и энергетики, которые будут утверждены на высочайшем уровне во время предстоящего 25 ноября визита президента Сербии Александра Вучича в Москву. Попович отметил огромное значение, которое придает сербская сторона предстоящей встрече Вучича и президента РФ Владимира Путина.

Попович также поблагодарил Россию и Путина за возможность производить вакцину "Спутник V" на территории Сербии.

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4 июня этого года Путин и Вучич дали старт производству российской вакцины "Спутник V" на территории Сербии в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак". В настоящий момент Сербия производит расфасовку российской вакцины, а до конца года запустит полноценное производство.

В мире,Александр Вучич,Владимир Путин,
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