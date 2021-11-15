Давку мигрантов у пункта пропуска на польской границе сняли на видео

У пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе началась давка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший кадры с места событий.
Ранее сообщалось, что мигранты из ближневосточных стран и Африки в сопровождении белорусских силовиков начали покидать лагерь и двинулись колонной в сторону погранперехода.
Напомним, напряженная ситуация на границе Белоруссии и Польши возникла 8 ноября после того, как там собрались тысячи беженцев, в том числе женщины и дети, с намерением попасть на польскую территорию.