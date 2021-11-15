Давку мигрантов у пункта пропуска на польской границе сняли на видео

У пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе началась давка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший кадры с места событий.

Ранее сообщалось, что мигранты из ближневосточных стран и Африки в сопровождении белорусских силовиков начали покидать лагерь и двинулись колонной в сторону погранперехода.