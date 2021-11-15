Обзор иноСМИ: подготовка к Третьей мировой и британский спецназ на Украине

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Подготовка к Третьей мировой началась с Черного моря

Иранское издание Javan назвало рост напряженности в Черном море подготовкой США к третьей мировой войне. Издание подчеркнуло, что в МИД России остро реагируют на увеличение военного присутствия НАТО в Черном море: это «игра с огнем», цель которой - «испытать на прочность» обороноспособность страны.

Javan подчеркнуло, что заметная часть береговой линии Черного моря связана с европейской частью России. Это означает, что эти территории РФ находится в пределах досягаемости для американских ракет средней дальности, расположенных в Румынии. Издание отмечает, что США в этой ситуации полностью игнорируют угрозу полномасштабного военного столкновения.

«Россия попала в сети Лукашенко»

Немецкая газета Die Zeit считает, что Россия «попала в сети Александра Лукашенко»: сначала страна занимала нейтральную позицию по миграционному кризису на белорусско-польской границе, но после обвинений со стороны Запада реагировать пришлось.

Die Zeit отмечает, что именно Лукашенко вовлек Москву в кризис и поставил под угрозу санкций. «ИноСМИ» собрали комментарии немецких пользователей к этому материалу. Комментатор под ником YAMXS2 заявил, что «Лукашенко знает - Россия никогда не бросит Белоруссию», поэтому «позволяет себе фортели». С ним согласился DOGWALKER: Россия долгое время поддерживала власти Минска, поэтому разворот в другую сторону стал бы «потерей лица».

Британия может перебросить спецназ на Украину

Великобритания готова оперативно перебросить на Украину до 600 военнослужащих, в том числе как минимум 400 спецназовцев. Об этом рассказал «Корреспондент» со ссылкой на британские СМИ и их источники.

По информации издания, британские военные подразделения были предупреждены, что в случае необходимости их могут перебросить на Украину за несколько часов. Подготовка к этому началась якобы после того, как военные и глава внешней разведки МИ-6 сообщили премьер-министру, что Россия «представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада».

Обама резко раскритиковал Россию и Китай из-за климата

Экс-президент США Барак Обама, выступая на климатическом саммите в Глазго, раскритиковал Китай и Россию за отсутствие на мероприятии и «недостаточное внимание» к проблеме изменения климата. Он заявил, что «прискорбно видеть, как страны, ответственные за крупные выбросы в атмосферу, отказываются посещать такие встречи», рассказала иранская газета Donya-e Eqtesad.

По мнению Обамы, планы двух стран демонстрируют «их стремление к сохранению статус-кво в проблемах окружающей среды». Экс-президент США также выразил надежду, что команда Джо Байдена сможет заложить в бюджет необходимые 555 миллиардов долларов на борьбу с глобальным потеплением.

«Польша творит полное беззаконие»

Французский политолог Патрик Мартен-Женье в беседе с BFM TV прокомментировал кризис на белорусско-польской границе: по его мнению, руководство Белоруссии несет за него ответственность и должно понести наказание, но Польша также злостно нарушает законы. Эксперт напомнил, что, в ЕС действует принцип невыдворения беженцев.