Зеленский установил выплаты для вакцинированных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны, сделавшие две прививки от коронавируса, получат от государства по тысяче гривен (около 38 долларов или 2700 рублей). Об этом глава республики сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.

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Зеленский подписал видеообращение словами «несколько хороших новостей». Президент сообщил, что установил выплаты для вакцинированных украинцев. Граждане, привитые двумя дозами препарата от COVID-19, получат тысячу гривен «быстро и удобно через приложение "Дия"» («Действие» — прим. «Ленты.ру»).

«За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билет для путешествия внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки», — подчеркнул Зеленский.

Программу запустят 19 декабря. Для ее реализации до конца 2021 года выделят около трех миллиардов гривен, столько же — в начале 2022 года. По словам украинского президента, граждане, у которых нет приложения или смартфона, получат выплаты иным путем.

Ранее Зеленский попросил украинцев «выключить соцсети и включить мозг». Он также призвал граждан сделать прививку от коронавируса на фоне роста заболеваемости в стране.