В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Зеленский установил выплаты для вакцинированных украинцев

Lenta.ruиещё 1
46 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны, сделавшие две прививки от коронавируса, получат от государства по тысяче гривен (около 38 долларов или 2700 рублей). Об этом глава республики сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.

Зеленский установил выплаты для вакцинированных украинцев
Фото: ReutersReuters

Зеленский подписал видеообращение словами «несколько хороших новостей». Президент сообщил, что установил выплаты для вакцинированных украинцев. Граждане, привитые двумя дозами препарата от COVID-19, получат тысячу гривен «быстро и удобно через приложение "Дия"» («Действие» — прим. «Ленты.ру»).

«За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билет для путешествия внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина прошла пик очередной волны заболеваемости СOVID-19

Программу запустят 19 декабря. Для ее реализации до конца 2021 года выделят около трех миллиардов гривен, столько же — в начале 2022 года. По словам украинского президента, граждане, у которых нет приложения или смартфона, получат выплаты иным путем.

Ранее Зеленский попросил украинцев «выключить соцсети и включить мозг». Он также призвал граждан сделать прививку от коронавируса на фоне роста заболеваемости в стране.

«Хочу, чтобы мы не боялись страшилок в сетях, а боялись коронавируса», — подчеркнул он.

В мире,Владимир Зеленский,Lenta.ru,
54
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители