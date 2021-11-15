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Лукашенко предложил отправить мигрантов на «Белавиа» в Мюнхен

RT на русском
53 минуты назад

Если Польша не даёт гуманитарного коридора, беженцев можно отправить самолётами белорусской авиакомпании «Белавиа» в Мюнхен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко предложил отправить мигрантов на «Белавиа» в Мюнхен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Молодцы мюнхенцы, проблема того не стоит. Две-три тысячи несчастных беглых людей они (ЕС. — RT) не могут принять. Могут, конечно... Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. Что за проблема?» — сказал он.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия не заинтересована в конфликте на границе, так как он наносит республике большой ущерб.

Ранее он призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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