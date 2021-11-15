Лукашенко предложил отправить мигрантов на «Белавиа» в Мюнхен

«Молодцы мюнхенцы, проблема того не стоит. Две-три тысячи несчастных беглых людей они (ЕС. — RT) не могут принять. Могут, конечно... Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. Что за проблема?» — сказал он.