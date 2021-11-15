В Армении сменился глава Минобороны

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна снял с должности министра обороны Аршака Карапетяна и назначил на его место вице-премьерa Сурена Папикяна. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президентского аппарата.