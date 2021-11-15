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В Армении сменился глава Минобороны

ТАСС
58 минут назад

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна снял с должности министра обороны Аршака Карапетяна и назначил на его место вице-премьерa Сурена Папикяна. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президентского аппарата.

В Армении сменился глава Минобороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Принимая в основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян подписал указ о снятии с занимаемой должности министра обороны Аршака Карапетяна. Другими указами президента Сурен Папикян освободился с должности вице-премьера и назначен министром обороны", - отмечается в сообщении.

В мире,Армен Саркисян,Министерство обороны,
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