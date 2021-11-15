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Польша предложила исключить РФ из международных организаций

Елена Прошина
1 час назад

Вице-премьер Польши Роберт Глиньский призвал исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за кризиса с беженцами на польско-белорусской границе. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовало издание Polska Times.

По мнению Глиньского, из-за миграционного кризиса необходимо усилить международное давление на руководство Белоруссии и России.

«Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — заявил польский вице-премьер.

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов, которые попытались проникнуть в страну, однако их попытку пресекли пограничники. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Сейчас по оценкам Варшавы на границе находятся 4-5 тыс. беженцев, а всего в Белоруссию прибыли от 15 до 20 тыс. человек, которые намерены попасть в страны Европы.

В причастности к происходящему обвинили Россию. Изначально в ЕС заявили о возможных санкциях в отношении «Аэрофлота», который назвали причастным к перевозкам мигрантов в Минск. Позднее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Москва должна надавить на Минск, чтобы положить конец кризису и начать диалог.

В ответ президент России Владимир Путин же заявил, что виной кризису стала политика стран Евросоюза, которая создала условия, привлекающая тысячи мигрантов.

В мире,Видео,Роберт Глиньский,Элизабет Трасс,Владимир Путин,Аэрофлот,МИД,ЕС,
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