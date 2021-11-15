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Украине предрекли энергетическую катастрофу

News.ru
11 минут назад

Отказ от российского угля угрожает Украине энергетической катастрофой, стране уже необходимо искать ресурсы и договариваться с Москвой, заявил кандидат технических наук Александр Власов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Он считает, что на Украине высока вероятность веерных отключений электроэнергии.

Украине предрекли энергетическую катастрофу
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.rСергей Лантюхов/NEWS.r

Такого энергетического кризиса, который сейчас переживает Украина, не было уже очень давно. Практически каждый год киевские власти заявляли о том, что ситуация с газом в стране непростая, и могут быть введены какие-то ограничения, однако этого не происходило. Несмотря на то, что ещё в сентябре в Киеве заявляли о достаточных запасах голубого топлива в подземных хранилищах на целую зиму, уже сегодня сохраняется высокая вероятность масштабных веерных отключений, — сказал Власов.

Он добавил, что европейские страны Украине помогать не будут из-за того, что у них самих энергетический кризис. А без угля, по словам Власова, не только возникнут проблемы с отоплением, но и могут прекратить работу некоторые предприятия.

Ранее на Украине перестали работать 90% мощностей государственных тепловых электростанций «Центрэнерго». По имеющимся данным, 60% из них простаивают именно из-за нехватки угля.

В мире,Александр Власов,ФБА "Экономика сегодня",
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