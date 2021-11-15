Украине предрекли энергетическую катастрофу

Такого энергетического кризиса, который сейчас переживает Украина, не было уже очень давно. Практически каждый год киевские власти заявляли о том, что ситуация с газом в стране непростая, и могут быть введены какие-то ограничения, однако этого не происходило. Несмотря на то, что ещё в сентябре в Киеве заявляли о достаточных запасах голубого топлива в подземных хранилищах на целую зиму, уже сегодня сохраняется высокая вероятность масштабных веерных отключений, — сказал Власов.