В Эстонии предложили укрепить границу с Россией

Комитет правительства Эстонии по государственной безопасности предложил временно укрепить часть границы с Россией с помощью проволочного заграждения. Об этом сообщает пресс-служба эстонского кабинета министров.

Фото: Ints Kalnins / Reuters Ints Kalnins / Reuters

Соответствующее предложение было внесено в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Литвой и Польшей.

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, в настоящий момент границе страны ничего не угрожает, однако властям необходимо быть готовыми к предотвращению потенциальных угроз. «Эстония последовательно укрепляет свою внешнюю границу, и установка нового заграждения является частью плана», — отметила она.

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани также добавил, что установка заграждений лишь ускоряет плановое обустройство границы с Россией. Он заявил, что временными барьерами будут обеспечены те места, где ранее наблюдалось наибольшее количество попыток незаконного пересечения границы.

8 ноября несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока скопились у границы Польши и Белоруссии и предприняли попытку прорыва на территорию Европейского союза (ЕС). Сотни беженцев также были замечены у белорусско-литовской границы. В обострении миграционного кризиса на Западе обвинили Минск и стали обсуждать введение новых санкций.