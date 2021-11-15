В лагере мигрантов в Белоруссии начались драки за дрова

Мигранты на белорусско-польской границе начали драться из-за дров. Видео со стычкой в лагере опубликовал Sputnik.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В место скопления мигрантов в Белоруссии подвезли КамАЗ с полным кузовом спиленных стволов деревьев — такое топливо для жителей лагеря сейчас является основным способом согреться.

Грузовой автомобиль сразу вызвал ажиотаж среди людей. Мужчины запрыгнули в кузов, хватая как можно большее количество дров для себя. Двое из них не поделили одну охапку, между ними произошла драка — участников растащили другие мигранты.

Судя по количеству сложенных в костры стволов, это далеко не первая партия древесины для стихийного лагеря. Однако спрос на дрова до сих пор очень высокий.

Кроме мигрантов, на видео заметны цистерны с водой и вооруженные мужчины в форме. Их камуфляж без опознавательных знаков, лица скрыты за балаклавами.