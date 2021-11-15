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В лагере мигрантов в Белоруссии начались драки за дрова

Lenta.ru
1 час назад

Мигранты на белорусско-польской границе начали драться из-за дров. Видео со стычкой в лагере опубликовал Sputnik.

В лагере мигрантов в Белоруссии начались драки за дрова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В место скопления мигрантов в Белоруссии подвезли КамАЗ с полным кузовом спиленных стволов деревьев — такое топливо для жителей лагеря сейчас является основным способом согреться.

Грузовой автомобиль сразу вызвал ажиотаж среди людей. Мужчины запрыгнули в кузов, хватая как можно большее количество дров для себя. Двое из них не поделили одну охапку, между ними произошла драка — участников растащили другие мигранты.

Судя по количеству сложенных в костры стволов, это далеко не первая партия древесины для стихийного лагеря. Однако спрос на дрова до сих пор очень высокий.

Кроме мигрантов, на видео заметны цистерны с водой и вооруженные мужчины в форме. Их камуфляж без опознавательных знаков, лица скрыты за балаклавами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился доставлять беженцам гуманитарную помощь. Мигранты, которые продолжают пребывать в Белоруссию из стран Ближнего Востока и Африки, больше не спешат уезжать на границу с Польшей, а остаются ночевать в подземном переходе в Минске.

В мире,Александр Лукашенко,ИА Sputnik,
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