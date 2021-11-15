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В Грузии начался новый судебный процесс над Саакашвили

Деловая газета "Взгляд"
42 минуты назад

Новый судебный процесс над экс-президентом Грузии гражданином Украины Михаилом Саакашвили начался в Тбилиси: его обвиняют в растрате более чем 9 млн лари (это свыше 5 млн долларов по прежнему курсу) госсредств на личные нужды – покупку дорогой одежды, поездки на курорты для похудания, вызовы массажисток, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Грузии начался новый судебный процесс над Саакашвили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эти средства проводились как закрытые через службу госохраны. Ее тогдашний руководитель Темури Джанашия тоже обвиняемый по этому делу, по которому максимальный срок – 11 лет лишения свободы. Адвокаты говорят о невиновности Саакашвили и Джанашия.

Как и 10 ноября, когда начался процесс против Саакашвили по делу о разгоне митинга оппозиции и разгроме телекомпании «Имеди» 7 ноября 2007 года, бывшему президенту отказано в нахождении в зале суда. Это объясняется тем, что его сторонники могут попытаться блокировать эскорт и попытаться вызволить Саакашвили. Также пенитенциарная служба ссылается на то, что есть риск ухудшения его здоровья - Саакашвили утверждает, что голодает с момента ареста 1 октября, хотя уже появлялась видеозапись того, как он питается в тюрьме.

Саакашвили уже осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционно депутата. В конце сентября он нелегально проник в Грузию. За нарушение госграницы он может быть осужден на пять лет.

В мире,Михаил Саакашвили,Деловая газета "Взгляд",
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