Польша построит стену на границе с Белоруссией

Власти Польши намерены построить стену на границе с Белоруссией в первой половине 2022 года. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации страны Мачей Вонсик, передает РИА Новости.

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Замглавы МВД подчеркнул, что соглашения по этому вопросу еще предстоит заключить. «Было бы безответственным представлять какие-то конкретные сроки, пока еще не подписаны договоры», — указал он.

Политик отметил, что ночь на польско-белорусской границе прошла спокойно, ничего особенного не случилось. При этом, по его словам, в Варшаве ожидали попыток прорыва мигрантов на фоне сообщений о поступлении новых групп людей к лагерю возле Кузницы.

Ранее стало известно, что Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. В Североатлантическом альянсе выразили солидарность с Варшавой и Прибалтикой из-за миграционного кризиса и подчеркнули, что он был создан искусственно в рамках гибридной атаки против Запада.