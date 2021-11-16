Омбудсмена Украины перестали пускать к Саакашвили

Омбудсмен Украины Людмила Денисова получила отказ в посещении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме ввиду того, что этого не учитывает грузинское законодательство. Об этом во вторник заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге.

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"Грузинским законодательством не учитывается пропуск народного защитника Украины (в тюрьму - прим. ТАСС). В этом нет необходимости. Мы не обязаны <...> И, как я вам уже сказал, именно по этим мотивам народный защитник пока что не была допущена", - сказал Брегадзе.

Как отметил глава грузинского Минюста, к ним в ведомство также поступило письмо от украинской стороны с просьбой допустить Денисову к Саакашвили. Грузинская сторона ответит коллегам из Украины и обоснует свой отказ, сказал он.

Денисова прибыла в Тбилиси в понедельник, чтобы посетить Саакашвили в тюрьме и ознакомиться с условиями, в которых содержится бывший грузинский лидер. Это второй визит украинского омбудсмена в Тбилиси. В первый раз она навестила Саакашвили 27 октября, когда он еще находился в тюрьме города Рустави.

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет гражданство этой страны, задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Политика 8 ноября перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье. Сам Саакашвили и его адвокаты выступали категорически против этого. 11 ноября Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в одну из частных клиник для реабилитации.