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Израиль начнет пускать привитых «Спутником V» россиян

Елена Прошина
45 минут назад

Российских туристов, привитых двумя компонентами вакцины «Спутник V» не более полугода назад, начнут пускать в Израиль с 1 декабря 2021. Сама российская вакцина признается властями страны с 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьера Израиля.

Израиль начнет пускать привитых «Спутником V» россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных «Спутником V», станет возможен с 01.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений в целях заботы о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт. Решено, что с 15.11.21 Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник V», - уточняется в документе.

В заявлении также сказано, что двумя неделями ранее, приехать в Израиль появилась возможность у туристов, вакцинированных препаратами, которые признали в ВОЗ.

«В свете успешной вакцинации населения Израиля третьей дозой и низким уровнем заболеваемости премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вместе с министром здравоохранения Ницаном Горовицем и министром туризма Йоэлем Развозовым приняли решение снять дополнительные ограничения и открыть границы и для туристов, вакцинированных «Спутником V» и получивших положительный результат серологического теста [на наличие антител]», - пояснили в заявлении.

Ранее сообщалось, что Израиль рассчитывает до конца года принять десятки тысяч туристов из России.

Министр туризма Йоэль Развозов подчеркнул, что российских туристов очень ждут как израильтяне, так и выходцы из России, которые почти два года не могли встретиться со своими родными и близкими.
В мире,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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