Израиль начнет пускать привитых «Спутником V» россиян

Российских туристов, привитых двумя компонентами вакцины «Спутник V» не более полугода назад, начнут пускать в Израиль с 1 декабря 2021. Сама российская вакцина признается властями страны с 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьера Израиля.
«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных «Спутником V», станет возможен с 01.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений в целях заботы о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт. Решено, что с 15.11.21 Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник V», - уточняется в документе.
В заявлении также сказано, что двумя неделями ранее, приехать в Израиль появилась возможность у туристов, вакцинированных препаратами, которые признали в ВОЗ.
«В свете успешной вакцинации населения Израиля третьей дозой и низким уровнем заболеваемости премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вместе с министром здравоохранения Ницаном Горовицем и министром туризма Йоэлем Развозовым приняли решение снять дополнительные ограничения и открыть границы и для туристов, вакцинированных «Спутником V» и получивших положительный результат серологического теста [на наличие антител]», - пояснили в заявлении.
Ранее сообщалось, что Израиль рассчитывает до конца года принять десятки тысяч туристов из России.