В Польше двум россиянам предъявили обвинение в организации нелегальной миграции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры в Катовице, обвиняемые организовали незаконную перевозку выходцев из Ближнего Востока через Германию.

Отмечается, что в ходе расследования задержаны «водители, перевозящие мигрантов, а также два организатора чеченской национальности, находящиеся нелегально на польской территории». Известно, что еще одним фигурантом уголовного дела оказался гражданин Украины.

«Третий сообщник, который является организатором процедуры, все еще находится в розыске с европейским ордером на арест», — отмечается в сообщении.

По уголовному делу обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов, которые начали штурмовать пропускные пункты, однако попытку проникнуть в страну пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Сейчас по оценкам Варшавы на границе находятся 4-5 тыс. беженцев, а всего в Белоруссию прибыли от 15 до 20 тыс. человек, которые намерены попасть в страны Европы.