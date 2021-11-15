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Россиян обвинили в организации нелегальной миграции в Польше

Елена Прошина
1 час назад

В Польше двум россиянам предъявили обвинение в организации нелегальной миграции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры в Катовице, обвиняемые организовали незаконную перевозку выходцев из Ближнего Востока через Германию.

Отмечается, что в ходе расследования задержаны «водители, перевозящие мигрантов, а также два организатора чеченской национальности, находящиеся нелегально на польской территории». Известно, что еще одним фигурантом уголовного дела оказался гражданин Украины.

«Третий сообщник, который является организатором процедуры, все еще находится в розыске с европейским ордером на арест», — отмечается в сообщении.

По уголовному делу обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов, которые начали штурмовать пропускные пункты, однако попытку проникнуть в страну пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Сейчас по оценкам Варшавы на границе находятся 4-5 тыс. беженцев, а всего в Белоруссию прибыли от 15 до 20 тыс. человек, которые намерены попасть в страны Европы.

В Британии успели обвинить в ситуации Россию, заявив, что Москва должна «надавить» на Минск, чтобы урегулировать происходящее. Глава РФ Владимир Путин же заявил, что виной кризиса стала политика стран Евросоюза, которая создала условия, привлекающая тысячи мигрантов.

В мире,Видео,Владимир Путин,Генпрокуратура РФ,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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