НАТО предрекли проблемы из-за «ледяного молчания Путина»

Китайское издание Sohu предупредило НАТО о проблемах, которые могут начаться из-за «ледяного молчания Путина»: авторы Sohu заявили, что президент России не реагирует публично на военные провокации альянса, так как РФ готовит ответ. Внимание на статью обратил портал «ПолитРоссия».

Авторы Sohu отметили, что в последнее время геополитическая напряженность в Европе растет. Одной из горячих точек стала белорусско-польская граница, но одновременно с миграционным кризисом развивается и еще один серьезный конфликт - между НАТО и РФ в Черном море.

Sohu подчеркнуло, что ранее в рамках тренировки войска НАТО были разделены на три группы, которые позволили бы нанести сухопутный, морской и воздушный удар по РФ. Активнее всего в этом участвовали США, направившие два корабля из грузинских портов в Черное море.

Авторы Sohu заявили, что только это можно считать полноценной военной провокацией, так как военное присутствие НАТО в Черном море - это пересечение красных линий, которые ранее обозначили российские власти. Издание отмечает, что в то же время британские самолеты-разведчики ВВС RC-135 «регулярно кружат над территорией Крыма».

Журналисты подчеркнули, что Путин пока «хранит ледяное молчание». По версии Sohu, Россия готовит «убедительный ответ», возможно, вместе с Китаем.

В ноябре флагманский корабль США Mount Whitney вошел в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. Президент Владимир Путин отмечал, что теперь в России могут «посмотреть на корабль в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны».

В Минобороны РФ заявляли, что 11 ноября военная активность США и других стран НАТО в Черноморском регионе заметно выросла. По данным военных, за сутки российские зенитные войска сопроводили четыре самолета-разведчика НАТО в Черном море.

Ранее в этот же день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российские власти обеспокоены обстановкой в Черном море из-за действий США и НАТО.