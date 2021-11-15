КНР ввела ограничения на ввоз продуктов из РФ

"Китайская сторона проинформировала, что, согласно уведомлению №41, выпущенному местным штабом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, с 11 ноября 2021 года запрещается ввоз через железнодорожный пункт пропуска Маньчжурия (самый крупный железнодорожный погранпереход на границе Китая и России) такой продукции, как пиво, минеральная вода, красное вино, растительное масло (в том числе соевое) и прочие пищевые масла, кедровые орехи, маргарин, мука, конфеты, а также палочки для еды (в том числе для мороженого), древесный уголь, листовые древесные материалы и смазочные масла", - сказано в документе. Исключение составляют международные интермодальные поставки в контейнерах. Как указывается в документе торгпредства, соответствующее решение о дальнейшем усилении мер контроля на железнодорожном пункте пропуска было принято на совещании штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции города Маньчжурия.