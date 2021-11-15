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КНР ввела ограничения на ввоз продуктов из РФ через погранпереход "Забайкальск-Маньчжурия"

ТАСС
23 минуты назад

Власти городского уезда Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия, север Китая), расположенного на границе с Россией, ввели временный запрет на импортные железнодорожные поставки некоторых продуктов питания, угля и листовых древесных материалов через погранпереход "Забайкальск - Маньчжурия". Об этом сообщило ТАСС в понедельник Торговое представительство РФ в КНР.

КНР ввела ограничения на ввоз продуктов из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Китайская сторона проинформировала, что, согласно уведомлению №41, выпущенному местным штабом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, с 11 ноября 2021 года запрещается ввоз через железнодорожный пункт пропуска Маньчжурия (самый крупный железнодорожный погранпереход на границе Китая и России) такой продукции, как пиво, минеральная вода, красное вино, растительное масло (в том числе соевое) и прочие пищевые масла, кедровые орехи, маргарин, мука, конфеты, а также палочки для еды (в том числе для мороженого), древесный уголь, листовые древесные материалы и смазочные масла", - сказано в документе. Исключение составляют международные интермодальные поставки в контейнерах. Как указывается в документе торгпредства, соответствующее решение о дальнейшем усилении мер контроля на железнодорожном пункте пропуска было принято на совещании штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции города Маньчжурия.

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11 ноября торгпредство РФ в КНР сообщило о том, что городской округ Хулун-Буир (автономный район Внутренняя Монголия, север Китая), на территории которого находится городской уезд Маньчжурия и погранпереход "Забайкальск - Маньчжурия", приостановил с 9 ноября импорт через все пункты пропуска (включая аэропорты, морские порты, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска) перевозящихся охлажденными продовольственных товаров и прочей продукции.

По данным торгового представительства, 10 ноября власти китайского приграничного города Суйфэньхэ в северо-восточной провинции Хэйлунцзян потребовали от администрации железнодорожного пункта пропуска "Суйфэньхэ - Пограничный" ввести временные ограничения на ввоз некоторых импортных продуктов питания.

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