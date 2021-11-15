Страны НАТО пока не пришли к единому мнению относительного возможности принятия Украины в Североатлантический альянс, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу HBO.

«Чтобы быть членом НАТО, надо отвечать стандартам. Мы помогаем им (Украине) бороться с коррупцией, но 30 членов [организации] должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет», – приводит слова Столтенберга ТАСС.

Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс укрепил отношения с Украиной, но уточнил, что эта страна не подпадает под действие пятой статьи устава организации, предусматривающей коллективную оборону.

В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала , что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.