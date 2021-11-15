Макрон изменил цвет флага Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил синий цвет на флаге Франции — теперь он более темного оттенка. Решение было принято «за закрытыми дверями»: президент не делал публичной эту идею до ее реализации, пишет France Bleu.

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Такой синий цвет, по мнению французских властей, лучше выглядит, наследует флагу Великой французской революции, а также смотрится более контрастно на фоне флага ЕС, который часто на официальных мероприятиях стоит рядом с французским триколором.