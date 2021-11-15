Столтенберг раскрыл перспективы вступления Украины в НАТО

Страны НАТО пока не смогли прийти к соглашению по вопросу необходимости вступления Украины в состав организации. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал HBO.

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По его словам, страны, желающие стать членом НАТО, должны отвечать определенным стандартам. НАТО помогает Украине бороться с коррупцией, но 30 стран пока так и не пришли к единому мнению о том, должна ли она войти в состав организации. Консенсуса в НАТО все еще нет, пояснил Столтенберг.

Он отметил, что Североатлантический альянс укрепил отношения с Украиной, но добавил, что это государство не подпадает под действие пятой статьи устава НАТО, которая предусматривает коллективную оборону.

На саммите в Бухаресте в апреле 2008 года Североатлантический альянс принял политическое заявление о том, что со временем Грузия и Украина войдут в состав НАТО. При этом он не предоставил обеим странам План действий по членству (ПДЧ), который подразумевает первый шаг в юридической процедуре вступления в организацию.