Столтенберг раскрыл перспективы вступления Украины в НАТО

Страны НАТО пока не смогли прийти к соглашению по вопросу необходимости вступления Украины в состав организации. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал HBO.
По его словам, страны, желающие стать членом НАТО, должны отвечать определенным стандартам. НАТО помогает Украине бороться с коррупцией, но 30 стран пока так и не пришли к единому мнению о том, должна ли она войти в состав организации. Консенсуса в НАТО все еще нет, пояснил Столтенберг.
Он отметил, что Североатлантический альянс укрепил отношения с Украиной, но добавил, что это государство не подпадает под действие пятой статьи устава НАТО, которая предусматривает коллективную оборону.
На саммите в Бухаресте в апреле 2008 года Североатлантический альянс принял политическое заявление о том, что со временем Грузия и Украина войдут в состав НАТО. При этом он не предоставил обеим странам План действий по членству (ПДЧ), который подразумевает первый шаг в юридической процедуре вступления в организацию.
Брюссельские эксперты отмечают, Грузия и Украина за 12 лет лишь отдалились от перспективы вступления в НАТО. Организация отказывается принимать в состав страны с неразрешенными территориальными проблемами, так как их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.