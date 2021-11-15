В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Столтенберг заявил, что в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины в организацию

Елена Прошина
10 минут назад

Страны НАТО пока не смогли прийти к соглашению по вопросу необходимости вступления Украины в состав организации. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал HBO.

Столтенберг раскрыл перспективы вступления Украины в НАТО
Фото: ReutersReuters

По его словам, страны, желающие стать членом НАТО, должны отвечать определенным стандартам. НАТО помогает Украине бороться с коррупцией, но 30 стран пока так и не пришли к единому мнению о том, должна ли она войти в состав организации. Консенсуса в НАТО все еще нет, пояснил Столтенберг.

Он отметил, что Североатлантический альянс укрепил отношения с Украиной, но добавил, что это государство не подпадает под действие пятой статьи устава НАТО, которая предусматривает коллективную оборону.

На саммите в Бухаресте в апреле 2008 года Североатлантический альянс принял политическое заявление о том, что со временем Грузия и Украина войдут в состав НАТО. При этом он не предоставил обеим странам План действий по членству (ПДЧ), который подразумевает первый шаг в юридической процедуре вступления в организацию.

Брюссельские эксперты отмечают, Грузия и Украина за 12 лет лишь отдалились от перспективы вступления в НАТО. Организация отказывается принимать в состав страны с неразрешенными территориальными проблемами, так как их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители