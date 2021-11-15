США увидели в действиях Лукашенко тайный умысел

Лукашенко использует кризис с мигрантами на польско-белорусской границе в качестве отвлекающего фактора. Его истинная цель — заставить остальной мир упустить из виду действия России на границе с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау, пишут РИА Новости.

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По его словам, действия президента Белоруссии сеют разделение и угрожают безопасности. Однако прежде всего они направлены на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной. Об этом говорится в сообщении официального представителя Государственного департамента Штатов Неда Прайса, который описал состоявшийся телефонный разговор между госсекретарем США и польским министром.

Штаты поддерживают Польшу в этот непростой для нее период. Блинкен и Рау осудили Лукашенко за использование мигрантов в своих целях и призвали его решить первопричину наложенных европейскими странами санкций, а именно — предоставить народу Белоруссии все права человека и фундаментальные свободы.