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В США подозревают Лукашенко в попытке что-то скрыть

Елена Прошина
1 час назад

Лукашенко использует кризис с мигрантами на польско-белорусской границе в качестве отвлекающего фактора. Его истинная цель — заставить остальной мир упустить из виду действия России на границе с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау, пишут РИА Новости.

США увидели в действиях Лукашенко тайный умысел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, действия президента Белоруссии сеют разделение и угрожают безопасности. Однако прежде всего они направлены на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной. Об этом говорится в сообщении официального представителя Государственного департамента Штатов Неда Прайса, который описал состоявшийся телефонный разговор между госсекретарем США и польским министром.

Штаты поддерживают Польшу в этот непростой для нее период. Блинкен и Рау осудили Лукашенко за использование мигрантов в своих целях и призвали его решить первопричину наложенных европейскими странами санкций, а именно — предоставить народу Белоруссии все права человека и фундаментальные свободы.

По словам Прайса, Блинкен также поблагодарил Польшу за открытую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Он подчеркнул, что Польша, США и другие партнеры и союзники объединены общим стремлением заставить Россию заплатить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе.

В мире,Збигнев Рау,Нед Прайс,Энтони Блинкен,Госдеп США,РИА Новости,
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