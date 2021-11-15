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Латвия начала военные учения у границы с Беларусью

Российская Газетаиещё 6
2 часа назад

В минувшие выходные латвийская армия начала ранее не объявленные военные учения The Decisive Point с участием четырех бригад Земессардзе. Как сообщает прибалтийский информационный портал Delfi, маневры продлятся до 12 декабря и будут проходить недалеко от латвийско-белорусской границы, на юго-востоке Латгале.

Латвия начала военные учения у границы с Беларусью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Целью учений является проверка совместного сотрудничества, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений", - сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, отметив, что в учениях задействовано три тысячи военных.

Пабрикс также косвенно подтвердил, что учения связаны с кризисом на границе трех прибалтийских республик с Беларусью. Между тем, сегодня состоится встреча Пабрикса с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На переговорах будет обсуждаться возникший на границе Беларуси и ЕС миграционной кризис.

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