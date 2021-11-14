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В США назвали кризис с мигрантами в Белоруссии отвлечением внимания от России

Lenta.ruиещё 1
14 минут назад

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии является попыткой белорусского лидера Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса.

В США обвинили Лукашенко в попытке отвлечь внимание от России
Фото: ТАССТАСС

«Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», — говорится в тексте.

Также в заявлении сказано, что Блинкен и Рау осудили использование мигрантов в качестве инструмента, и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций — «отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод». Кроме того, госсекретарь выразил благодарность Польше за поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины».

«США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе», — заключил Прайс.

Ранее в ноябре официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что новые санкции Евросоюза против Минска коснутся всех тех, кто причастен к «грязному, бесчеловечному и незаконному бизнесу» по транспортировке мигрантов к белорусским границам с ЕС. Он также сообщил, что помимо авиакомпаний под ограничительные меры могут попасть турагентства и другие посредники.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

В мире,Збигнев Рау,Энтони Блинкен,Александр Лукашенко,ЕС,
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