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Ещё одна группа беженцев прибыла к белорусско-польской границе

News.ru
1 час назад

Группа беженцев у белорусско-польской границы пополнилась новыми людьми. Туда из Минска приехали ещё 200 человек, сообщает Telegram-канал Shot. Ранее сообщалось о прорыве нескольких десятков человек на территорию Польши.

Еще сотни мигрантов прибыли к белорусско-польской границе
Фото: EPAEPA

Ещё 200 человек подъехало из белорусской столицы к импровизированному лагерю беженцев. По их словам, за такси они заплатили примерно по $40. По некоторым оценкам в этом месте уже находится около четырёх тысяч человек. Все они стремятся попасть в Польшу и далее в Германию. Практически все новоприбывшие — молодые мужчины.

На вопрос, почему они хотят попасть в Европу, нелегалы говорят, что в Ираке нет работы, нет денег и нет нормальной жизни. Другие признаются, что едут за лучшей долей. Один из мужчин рассказал, что был ранее на белорусско-литовской границе. Там, по его словам, много людей (среди беженцев), которые замерзают и голодают.

Как сообщает издание, стихийный лагерь уже оснастили биотуалетами и мусорными контейнерами.

Ранее начальник штаба обороны Соединённого Королевства Николас Картер выразил обеспокоенность тем, что кризисная ситуация на белорусско-польской границе может перерасти в «нечто более серьёзное». Он напомнил, что Великобритания намерена оказать Польше инженерную помощь при укреплении заграждения на польско-белорусской границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

В мире,Николас Картер,ЕС,
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