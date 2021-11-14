Самой красивой замужней женщиной в мире стала россиянка

Многодетная жительница Санкт-Петербурга Ксения Давыдова названа самой красивой замужней женщиной мира по итогам конкурсе красоты Mrs.Top Of The WORLD 2021. Конкурс проходил в онлайн-формате. Об этом сообщает портал 78.ru.

Фото: Instagram Instagram

29-летняя победительница - специалист по связям с общественностью. У нее трое детей: восьмилетняя девочка и два мальчика мальчика – четырех и восьми лет. Издание сообщает, что ранее Давыдова трудилась моделью в Милане.

Кроме того, она – организатор благотворительного проекта, нацеленного на помощь семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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Параллельно Давыдова - амбассадор программы «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству Санкт-Петербурга.

По ее словам, подготовка к онлайн-конкурсу оказалась более сложным занятием, нежели репетиции перед выхоом на модельную сцену. Основными соперницами она считала других участниц из России, а также представительницу Латвии.