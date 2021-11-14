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Экс-генпрокурор Украины назвал «сценарий наступления» России

Ювелина Бернст
1 час назад

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун считает, что Россия может начать войну, используя миграционный кризис в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Украина 24».

На Украине назвали «сценарий наступления» России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Москве просчитали, что беженцев на западной границе Белоруссии станет больше из-за нежелания Польши и Литвы их впускать, убежден Пискун. Такая ситуацию должна привести к штурму границы. Тогда польские военные откроют огонь по мигрантам. В итоге беженцам придется искать другое направление, и они могут направиться в Украину, но украинские пограничники тоже могут начать стрельбу.

И тогда беженцев начнет защищать Россия, начав войну с Украиной считает экс-генпрокурор.

«Если бы я разрабатывал сценарий наступления, я бы его разрабатывал именно так», — сказал Пискун.

8 ноября обострилась ситуация с беженцами на границе Белоруссии с Польшей. У заграждения собрались и начали их ломать около двух тысяч мигрантов. Польские пограничники пресекли попытки прорыва, тогда нелегалы разбили стихийный лагерь.

Украина пригрозила расстрелом рвущимся в страну «лжемигрантам»

ЕС, Великобритания, Канада и США возлагают ответственность за происходящее на Белоруссию.

В мире,Святослав Пискун,ЕС,
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