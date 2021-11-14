В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Армения заявила о попытке наступлении Азербайджана

Майк Габриелян
44 минуты назад

Минобороны Армении сообщило о перестрелке с военными Азербайджана после того, как те предприняли попытку наступления. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Армения заявила о попытке наступлении Азербайджана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении оборонного ведомства говорится, что 14 ноября около 13:00 подразделения ВС Азербайджана «попытались продвинуться на восточном направлении армяно-азербайджанской границы».

«Началась активная перестрелка. Армянские военные предотвратили попытки продвинуться и расположились в этом районе. Ситуация остается напряженной», - сказано в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным речь идет о Сюникской области Армении.

При посредничестве российской стороны начались переговоры об урегулирования ситуации. Пострадавших с армянской стороны нет.

В свою очередь азербайджанские военные обвинили в конфликте Ереван. Они заявили, что их позиции «беспричинно периодически подвергали интенсивному обстрелу из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия». Были затронуты позиции в поселках Зейлик, Йеллиджа и Истису Кельбаджарского района.

Потерь среди личного состава нет, передает Sputnik Азербайджан.

В мире,Министерство обороны,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители