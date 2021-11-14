Армения заявила о попытке наступлении Азербайджана

Минобороны Армении сообщило о перестрелке с военными Азербайджана после того, как те предприняли попытку наступления. Об этом сообщает Sputnik Армения.

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В сообщении оборонного ведомства говорится, что 14 ноября около 13:00 подразделения ВС Азербайджана «попытались продвинуться на восточном направлении армяно-азербайджанской границы».

«Началась активная перестрелка. Армянские военные предотвратили попытки продвинуться и расположились в этом районе. Ситуация остается напряженной», - сказано в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным речь идет о Сюникской области Армении.

При посредничестве российской стороны начались переговоры об урегулирования ситуации. Пострадавших с армянской стороны нет.

В свою очередь азербайджанские военные обвинили в конфликте Ереван. Они заявили, что их позиции «беспричинно периодически подвергали интенсивному обстрелу из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия». Были затронуты позиции в поселках Зейлик, Йеллиджа и Истису Кельбаджарского района.