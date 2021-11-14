Польша собралась созвать Совет НАТО из-за ситуации с мигрантами

В Польше началось обсуждение с представителями Литвы и Латвии возможности созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на премьер-министра республики Матеуша Моравецкого.

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Он уточнил, что стороны обсуждают возможность запуска статьи 4 НАТО, которая позволяет созвать совет для консультаций, если одна из стран альянса видит угрозу территориальной целостности, политической независимости или безопасности для государства.

Публичных выражений озабоченности для разрешения ситуации уже недостаточно, констатировал Моравецкий.