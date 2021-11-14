На Украине захотели переименовать десятки русскоязычных городов

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь предложил местным властям переименовать порядка 20 населенных пунктов Украины, которые "носят русскоязычные названия". Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина-24".
Омбудсмен отметил, что следует изменить, в частности, названия Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Охотничье и Луч.
"Тут есть прямое несоответствие нормам украинского языка и правописания", — подчеркнул Креминь.
Он также добавил, что органам местного самоуправления необходимо обратить внимание на "русскоязычные названия" улиц, площадей и скверов в стране.
Ранее Креминь заявил, что на Украине необходимо переименовать населенные пункты в соответствии с "правописанием, стандартами языка и требованиями закона".
В апреле 2019 года на Украине приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.