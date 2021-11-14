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На Украине предложили переименовать 20 русскоязычных названий населенных пунктов

Газета.Ruиещё 1
39 минут назад

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь предложил местным властям переименовать порядка 20 населенных пунктов Украины, которые "носят русскоязычные названия". Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина-24".

На Украине захотели переименовать десятки русскоязычных городов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Омбудсмен отметил, что следует изменить, в частности, названия Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Охотничье и Луч.

"Тут есть прямое несоответствие нормам украинского языка и правописания", — подчеркнул Креминь.

Он также добавил, что органам местного самоуправления необходимо обратить внимание на "русскоязычные названия" улиц, площадей и скверов в стране.

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Ранее Креминь заявил, что на Украине необходимо переименовать населенные пункты в соответствии с "правописанием, стандартами языка и требованиями закона".

В апреле 2019 года на Украине приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.

В мире,Тарас Креминь,
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