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Баку обвинил Ереван в обстреле позиций на границе

News.ruиещё 10
1 час назад

Вооружённые силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского, Товузского, Гедабекского и Агстафинского районов, заявили в Минобороны Азербайджана. Отмечается, что для подавления боевой активности были приняты ответные меры.

Баку обвинил Ереван в обстреле позиций на границе
Фото: mil.ammil.am

В заявлении говорится, что обстрел вёлся из стрелкового оружия различного калибра.

В настоящее время оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что основная ответственность за нынешнюю напряжённость на армяно-азербайджанской границе лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении. По её словам, азербайджанская сторона принимает соответствующие ответные меры. Таким образом Абдуллаева опровергла озвученные ранее заявления о вторжении азербайджанских ВС на территорию Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В мире,Армия,Безопасность,Армения и Азербайджан,Министерство обороны,МИД,
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