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Боррель согласен с мнением РФ о необходимости контактов ЕС и Минска по ситуации на границе

ТАСС
1 час назад

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласен с мнением Москвы о необходимости прямых контактов Евросоюза и Минска по ситуации на белорусско-польской границе. Об этом он заявил в воскресенье в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Говорить никогда не вредно. У нас по-прежнему есть поверенный в делах в Минске", - сказал Боррель. "Непризнание легитимности этого режима [во главе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко] не должно мешать нам разговаривать с ним, когда речь идет о наших собственных интересах", - заявил глава дипломатии ЕС.

Как сообщила в среду пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение возникших проблем "в прямых контактах представителей стран - членов Евросоюза с Минском".

Боррель также заявил, что не верит в идею сооружения стены на польско-белорусской границе.

В мире,Жозеп Боррель,Александр Лукашенко,Ангела Меркель,Владимир Путин,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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