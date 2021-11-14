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Украина пригрозила расстрелом рвущихся в страну «лжемигрантов»

Майк Габриелян
46 минут назад

Представители вооруженных сил Украины пообещали стрелять в безоружных мигрантов, если они будут прорываться в страну из Белоруссии. После начавшейся шумихи в СМИ военные заявили, что их «неправильно поняли» и речь шла о «разведывательных группах противника».

Украина пригрозила расстрелом рвущимся в страну «лжемигрантам»
Фото: EPA-EFEEPA-EFE

Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады опубликовали в Facebook заявление, пообещав уничтожать нелегальных мигрантов на белорусской границе.

«Никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», — сказано в сообщении.

Они уточнили, что намерены бороться с «разведывательными группами противника» и «никоим образом не будут применять оружие против мигрантов».

Около 50 мигрантов прорвались штурмом в Польшу из Белоруссии

Руководство американской соцсети пока не отреагировало на сообщение о расстреле мигрантов. По правилам Facebook страницы, содержащие угрозы убийства, должны быть заблокированы.

61-й отдельная пехотная егерская бригада входит в состав ВСУ и несет службу в лесной и болотистой местности

Ранее стало известно, что мигранты, которые прилетели в Белоруссию, не едут на границу и надеются переждать ситуацию в Минске.

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