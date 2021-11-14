Украина пригрозила расстрелом рвущимся в страну «лжемигрантам»

Представители вооруженных сил Украины пообещали стрелять в безоружных мигрантов, если они будут прорываться в страну из Белоруссии. После начавшейся шумихи в СМИ военные заявили, что их «неправильно поняли» и речь шла о «разведывательных группах противника».

Фото: EPA-EFE EPA-EFE

Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады опубликовали в Facebook заявление, пообещав уничтожать нелегальных мигрантов на белорусской границе.

«Никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», — сказано в сообщении.

Они уточнили, что намерены бороться с «разведывательными группами противника» и «никоим образом не будут применять оружие против мигрантов».

Руководство американской соцсети пока не отреагировало на сообщение о расстреле мигрантов. По правилам Facebook страницы, содержащие угрозы убийства, должны быть заблокированы.

61-й отдельная пехотная егерская бригада входит в состав ВСУ и несет службу в лесной и болотистой местности