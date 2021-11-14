Врач Саакашвили предсказал скорую смерть политика

Возлюбленная Михаила Саакашвили, депутат Рады Елизавета Ясько сообщила, что он не в состоянии подняться с кровати и может умереть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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«Он не смог подняться с кровати. В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдани», – заявила Ясько.

По ее словам, вместе с Саакашвили находится его лечащий врач Николоз Кипшидзе. Ясько утверждает, что тот оценивает состояние грузинского политика как тяжелое.

«Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет», – передала Ясько слова личного медика Сааакашвили.