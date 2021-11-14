Врач Саакашвили предсказал скорую смерть политика

Возлюбленная Михаила Саакашвили, депутат Рады Елизавета Ясько сообщила, что он не в состоянии подняться с кровати и может умереть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Он не смог подняться с кровати. В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдани», – заявила Ясько.
По ее словам, вместе с Саакашвили находится его лечащий врач Николоз Кипшидзе. Ясько утверждает, что тот оценивает состояние грузинского политика как тяжелое.
«Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет», – передала Ясько слова личного медика Сааакашвили.
Она рассказала, что к тюремной больнице прибыл реанимобиль, бригада которого должна перевезти Саакашвили в другое медучреждение для оказания экстренной помощи. Это, по оценке Ясько, означает, что в самом учреждении отсутствует оборудование, требующееся для качественной медицинской помощи.