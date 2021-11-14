Польша стягивает к границе с Белоруссией спецтехнику

Польские военные стягивают к границе с Белоруссией спецтехнику, в том числе водометы, сообщает Sputnik Беларусь.
Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.
Ранее министерство обороны Великобритании подтвердило, что направило на границу Польши и Белоруссии военных для оказания инженерной помощи в усилении границы. Как сообщили в британском оборонном ведомстве, группа военнослужащих была направлена, чтобы оценить, как можно оказать инженерную поддержку для решения ситуации на границе.