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Польша стягивает к границе с Белоруссией спецтехнику

Газета.Ru
39 минут назад

Польские военные стягивают к границе с Белоруссией спецтехнику, в том числе водометы, сообщает Sputnik Беларусь.

Польша стягивает к границе с Белоруссией спецтехнику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Ранее министерство обороны Великобритании подтвердило, что направило на границу Польши и Белоруссии военных для оказания инженерной помощи в усилении границы. Как сообщили в британском оборонном ведомстве, группа военнослужащих была направлена, чтобы оценить, как можно оказать инженерную поддержку для решения ситуации на границе.

В мире,ЕС,ИА Sputnik,
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