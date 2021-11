Сын Каддафи захотел возглавить Ливию

Сейф аль-Ислам Каддафи родился в 1972 году. Учился в Швейцарии и Великобритании, где окончил Лондонскую школу экономики и политических наук (The London School of Economics and Political Science, LSE). В годы правления отца он занимался внешними связями Ливии с западными странами. После свержения отца короткое время возглавлял сопротивление, однако в конце 2011 года был захвачен и предстал перед судом. В 2017 году был освобожден благодаря провозглашенной правительством Ливии амнистии.