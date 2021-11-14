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Сын Каддафи захотел возглавить Ливию

Lenta.ruиещё 2
59 минут назад

Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам захотел возглавить страну. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Либия аль-Ахрар».

Сын Каддафи захотел возглавить Ливию
Фото: WikipediaWikipedia

Как отмечается, Сейф аль-Ислам пождал заявление на участие в качестве кандидата на президентских выборах. Документ он представил в региональную избирательную комиссию в городе Себха, который находится на юге Ливии.

В августе сообщалось, что прокуратура Ливии выдала ордер на арест Сейф аль-Ислама Каддафи. Отмечалось, что его подозревают в связях с российскими наемниками.

Сейф аль-Ислам Каддафи родился в 1972 году. Учился в Швейцарии и Великобритании, где окончил Лондонскую школу экономики и политических наук (The London School of Economics and Political Science, LSE). В годы правления отца он занимался внешними связями Ливии с западными странами. После свержения отца короткое время возглавлял сопротивление, однако в конце 2011 года был захвачен и предстал перед судом. В 2017 году был освобожден благодаря провозглашенной правительством Ливии амнистии.

В 2018 году он участвовал в президентских выборах, сорванных из-за начавшегося наступления войск фельдмаршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. По информации Bloomberg, Сейф аль-Ислам якобы неоднократно летал в Москву за финансовой и дипломатической поддержкой. В России эту информацию не подтверждали.

В мире,Муаммар Каддафи,ИТАР-ТАСС,
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