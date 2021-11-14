Хакеры взломали почту ФБР и разослали тысячи писем от имени бюро

Хакеры взломали электронную почту ФБР США и разослали от имени спецслужб поддельные письма, очерняющие борца с хакерами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на британскую организацию Spamhaus.

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Проект Spamhaus отслеживает спам и связанные с ним киберугрозы. По его данным, хакеры разослали десятки тысяч электронных писем. Поддельные сообщения поступали с электронной почты ФБР @ic.fbi.gov и предупреждали о кибератаке.

ФБР заявило, что «осведомлено об инциденте». У ведомства есть несколько систем электронной почты. Та, которая была взломана в субботу, является общедоступной. Агенты и сотрудники могут использовать ее для связей с общественностью. Для передачи секретной информации используется другая, внутренняя электронная почта

По данным Spamhaus, атаки начались в полночь субботы в Нью-Йорке. Спам-сообщения в конечном итоге достигли 100 000 почтовых ящиков.

В письмах указывалась тема: «Срочно: угроза в системе». Сообщение было подписано Министерством внутренней безопасности США и предупреждало получателей, что «угрозой» является эксперт по кибербезопасности Винни Тройя. В прошлом году он писал о действиях хакерской группы The Dark Overlord.

По данным Spamhaus, к электронным письмам не было прикреплено вредоносное ПО. Эксперты предположили, что хакеры могли попытаться очернить Тройю или просто устроить спам-атаку.