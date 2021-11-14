В Германии объяснили разгром нацистов под Москвой плохой погодой

В Германии объяснили разгром фашистов под Москвой дождями и грязевыми реками. Такую версию выдвинул обозреватель издания Die Welt Флориан Штарк, сообщает РИА «Новости».

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«Начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр», — написал Штарк.

Он также упомянул о проблемах с горючим и боеприпасами.

Все это, по его мнению, задержало продвижение нацистов, которые «так и не пришли в Москву», где якобы царил «хаос».

Штарк также отметил, что во время ожесточенных боев Сталин устроил в Москве прием в честь американского олигарха Аверелла Гарримана и британского лорда Бивербрука. Подавали икру, дичь, жареных поросят, водку, коньяк, вино и мороженое.

Пятого декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под столицей. Успех стал возможен благодаря самоотверженности воинов, отбросивших гитлеровцев на 150—300 километров от столицы. Нацисты потерпели тяжелейшее поражение и отступили впервые с сентября 1939-го.